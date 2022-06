Juhlasesonki on kiivaampi kuin vuosiin, mutta moni pitopalveluyritys joutuu myymään ei-oota työntekijäpulan takia

Ravintola- ja pitopalveluala menetti korona-aikana merkittävän määrän osaavaa työväkeä, kun pandemia hiljensi kysynnän ja paikkoja jouduttiin sulkemaan rajoitusten takia. Nyt juhlien ja tapahtumien järjestäminen kiinnostaa ja palveluille olisi kysyntää, mutta osasta töistä on jouduttu kieltäytymään työvoimapulan vuoksi, kertoo 25 vuotta yrittäjänä toiminut torniolainen Maria Keskimaunu .

Keskimaunulla on miehensä Jari Keskimaunun kanssa perheyritys, jolla on kondiittori-, hautaus- ja pitopalvelutoimintaa. Korona-aika vei heiltä työvoimaa.

Alkukesän juhlasesonki valmistujaisjuhlineen on menossa, mutta Keskimaunu kertoo, että työmäärää on ollut pakko karsia.

Tämän kevään ylioppilas, kemiläinen Emmi Palo jännitti pitkään sitä, että hänenkin tärkeä päivänsä menisi vielä koronarajoitusten typistämänä. Nyt hän iloitsee normaaleista ylioppilasjuhlistaan. Toimittajana on Kati Siponmaa.

Työtä löytynyt muista palvelutehtävistä

Salo on Suomen yrittäjien edustajana mukana työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jossa tehdään tiekarttaa osaavan työvoiman saamiseksi eri toimialoille, kuten ravintola-, matkailu- ja majoitusala.

TEM:n selvityksen mukaan Suomessa ei ole työvoimapulaa, vaan kysymys on kohtaanto-ongelmasta. Ainakin Lapissa asia nähdään ruohonjuuritasolla toisin.

– Pelkkä kohtaanto-ongelman toteaminen ei riitä. Meidän on löydettävä edellytykset, jotta ihmiset liikkuisivat työpaikan perässä nykyistä paremmin.

Tia Roivainen on Keskimaunuilla vakituisena työntekijänä. Tässä syntyy kakkuja viikonvaihteen juhlahetkiin.

Työluvan lyhyys on ongelma

Kilpailu osaavista työntekijöistä on maailmanlaajuista. EU:n alueella työvoima voi liikkua vapaasti, joten esimerkiksi Lapin matkailu- ja ravintola-ala kilpailee työntekijöistä muun muassa Irlannin ja Etelä-Euroopan maiden kanssa.

Toinen asia on EU:n ulkopuolelta tuleva työvoima. Pirkka Salon mukaan Lapissa on yrityksiä, jotka mielellään ottaisivat heitä töihin. Työlupien käsittelyä on nopeutettu, mutta se ei ratkaise rakenteellisia ongelmia.