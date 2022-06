Pitäisikö Valko-Venäjän nimi muuttaa Belarusiksi? Suomen kielen emeritaprofessori kannattaa, Kotus eri linjoilla

Suomen kielen emeritaprofessori Kaisa Häkkisellä on selkeä kanta siihen, pitäisikö Suomen yhtyä samaan porukkaan useiden muiden pohjoismaiden kanssa ja käyttää Valko-Venäjästä jatkossa nimitystä Belarus.

– Mielestäni se olisi hyvä, sillä suomenruotsalainen nimi on jo vaihdettu. On hankalaa, jos samalla maalla on monta eri nimeä.