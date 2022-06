Odotettu kesäloma alkaa – koululaisilla luvassa mökkeilyä, reissaamista ja keppihevostelua

Kävimme kysymässä Juhannuskylän koulun Johanneksen koulutalon ala-asteen oppilailta, minkälaisia kesäsuunnitelmia ja odotuksia heillä on koulun päättyessä. Video: toimittaja ja kuvaaja Miikka Varila / Yle

Yle vieraili alkavan kesäloman kunniaksi kahdessa tamperelaisessa koulussa kyselemässä isompien ja pienempien koululaisten mietteitä kuluneesta kouluvuodesta sekä lähestyvästä loma-ajasta. Sekä Kaarilan koulussa että Juhannuskylän koulun Johanneksen koulutalolla ajatuksiaan kertoivat myös opettajat.

Kaarilan koulun ysiluokkalaisilla päällimmäisenä nousee esille ilo siitä, että koronavuosien aikana suoritettu yläaste on nyt vihdoin ohi ja edessä on jotakin uutta.

Rio Lopez Halme kertoo tällä hetkellä vähän stressaavansa ja jännittävänsä, pääseekö Tampereen lukioihin. Muuten mieli on iloinen koulun päättymisestä ja loman alkamisesta.

Rio Lopez Halme päättää lauantaina peruskoulutaipaleensa Kaarilan koulussa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Ysin loppu oli aikamoista kirimistä arvosanojen kanssa. Kun viime vuosina on tehty etänä, niin onhan tämä paljon parempaa lopettaa koulu kaikkien meidän ysien kanssa, hän sanoo.

Lomalla Rio aikoo nähdä muita koulun oppilaita, sillä kavereita riittää yli luokkarajojen. Kesä menee futiksen parissa ja tiedossa on ainakin vierailu mummolassa Parikkalassa.

Lotta-Livia Maaniitty kertoo odottavansa kesälomaa ja sitä, että pääsee välillä pois kouluarjesta.

– On tämä nyt erilaista, kun pääsee kouluun kavereiden kesken ja kotiin erikseen, eikä aina tule oltua kotona koulussa, pohtii Maaniitty viitaten kuluneisiin korona-ajan etäkouluihin.

Ysiluokkalaisen Lotta-Livia Maaniityn kesä kuluu ystävien ja keppihevostelun parissa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kesäsuunnitelmissa on ainakin osallistua keppihevosten SM-kisoihin Seinäjoella kesäkuussa.

– Se on aika kilpailullista, vähän riippuu millä mielellä sinne menee.

Kesän jälkeen edessä on ammattikoulu, ja siihen asti kesällä touhutaan ystävien kanssa.

Aleksi Nikoskelainen pitää melkoisen isona asiana sitä, että peruskoulu on nyt hoidettu. Seuraavaksi edessä on toivottavasti meno ihan erilaiseen kouluun.

Jalkapalloa pelaava Aleksi Nikoskelainen toivoo jatko-opintopaikan napsahtavan liikunta-alalta. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Olen hakenut pariin paikkaan ja osallistunut pääsykokeisiin, mutta vasta kesäkuussa tulee tieto mihin pääsee. Jos saisin itse päättää, menisin Varalan liikuntaopistoon, kertoo Ilves-kisoissa jalkapalloa pakin paikalla pelaava Nikoskelainen.

Kesä menee pääosin Tampereella ja kavereiden kanssa esimerkiksi uimarannalla. Perheen kanssa on tarkoitus lähteä katsomaan lomalla Lapin tuntureita.

Mikael Määttänen lähtee myös hyvillä fiiliksillä kesälomille. Peruskouluaika on ollut ajoittain hieman kaoottista.

– Kun seiskaluokalla alkoi se koronapandemia ja oltiin etäkoulussa, niin olihan se aika mielenkiintoista.

Ysiluokan kevätlukukausi on kulunut jälleen lähiopetuksessa.

Kaarilan koulussa opintietä päättävä Mikael Määttänen nauttii luonnossa liikkumisesta, ja sitä on onneksi tiedossa myös kesälomalla. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

– Kyllä sitä on tullut vähän erilaiseksi, ihan samanlaista ei ole koulussa ollut kuin silloin ennen.

Todistus ei ennakkoon jännitä, sillä hyviä numeroita on tiedossa. Kesälle ei Määttäsellä ole vielä erityisiä suunnitelmia, mutta ainakin mökkireissuja on tiedossa, ja kesä on muutenkin tarkoitus ottaa vielä loman kannalta.

– Tykkään käydä uimassa ja kävellä luonnossa. Peruskoulun jälkeen tuntuu ihan hyvältä ja pikkuisen jännittää, mutta pää edellä vaan.

Ala-asteella kesää odotetaan vielä kiihkeämmin

Tampereen Juhannuskylän koulun Johanneksen koulutalon 4M-luokan Kalle Kallio ja 3M-luokan Elsa Töyssy odottavat liikunnallista kesälomaa.

Juhannuskylän koulun Johanneksen koulutalon 3M-luokan Elsa Töyssyllä ja 4M-luokan Kalle Kalliolla on kesän suunnitelmat hyvin selvillä. Edes sadepäivät eivät huoleta. Kuva: Miikka Varila / Yle

Kallen kesäsuunnitelmissa on mökkeilyä ja erilaisia liikuntaleirejä.

– Joka päivä liikutaan, mutta ehtii sitä lepäämäänkin. Mökkeily on parasta aikaa, kotona voi tulla tylsää, hän kommentoi.

Elsa aikoo myös viettää paljon aikaa mökillä serkkujen ja isovanhempien kanssa. Tekeminen on jo selvillä.

– Uidaan paljon ja hypitään veneen päältä veteen, hän kertoo.

Sadepäivän sattuessakin keksitään tekemistä.

– Jos sataa, niin pelaan pleikkarilla ja tietokoneella tai katson televisiota. Tai sitten menen ulos vaikka sataa, pohtii Kalle.

Elsa aikoo puolestaan kertoa kavereidensa kanssa kummitustarinoita.

– Mulla on pari sellaista vakiokummitustarinaa, mutta aika usein mä keksin niitä sillain heti.

Molemmat kertovat odottavansa innokkaasti kesälomaa, mutta ajan nopea kuluminen on alkanut jo vähän huolestuttaa.

– Tuntuu siltä, että kun kasvaa isommaksi, niin aika menee nopeammin, kolmasluokkalainen Elsa ihmettelee.

Juhannuskylän koulun 4A:n oppilaat Adalmiina Järviö ja Saila Kaukolinna aikovat viettää kesälomaa reissussa, mutta myös Särkänniemessä. Molempien takataskusta löytyy Särkänniemen kausikortti.

Nelosluokkalaiset Adalmiina Järviö ja Saila Kaukolinna odottavat kesän reissuja. Luvassa on myös paljon huvittelua Särkänniemessä. Kuva: Miikka Varila / Yle

Adalmiina aikoo kesän aikana käydä ainakin mökillä ja lähteä perheen kanssa juhannusviikolla Rovaniemelle isovanhempien luokse kyläilemään. Hän kertoo pitkän ajomatkan sujuvan piirustusvihon ja musiikin kuuntelun sekä Youtube -videoiden parissa.

– Kesällä pelaan myös futista ja käyn tietenkin uimarannalla.

Saila aikoo kesällä uida paljon. Tiedossa on myös reissu serkkujen perheen kanssa Ruotsin risteilylle. Myös hieman pidemmälle reissulle on kesällä tarkoitus päästä, sillä isän ja isoveljen kanssa on edessä Kreikan matka.

– Kreikkaa mä odotan enemmän. Oon käynyt siellä pienenä, mutta en muista kauheasti siitä mitään.

Kesän rientoihin kuuluu myös uiminen. Ja koska molemmilta tytöiltä löytyy kausikortti Särkänniemeen, on myös suosituimmat laitteet jo etukäteen tiedossa.

– Tornado, Tukkijoki ja X, tytöt toteavat.

Ja entäs se opettajien kesä sitten?

Vilja Välimäki ja Anni Mäkelä toimivat Tampereen Juhannuskylän koulussa 3. ja 4. luokkalaisten opettajina. Tunnelma on nyt väsynyt, mutta alkavaa lomaa odotellaan hyvällä mielellä.

Juhannuskylän koulun, Johanneksen koulutalon opettajat Anni Mäkelä ja Vilja Välimäki (oik.). Kuva: Miikka Varila / Yle

Päällimäisenä ajatuksena opettajilla on se, että korona-aika on vihdoin hieman helpottanut, ja oppilaiden kanssa on pystytty palaamaan arkeen.

– Maskeista on pystytty luopumaan, ja se on iso asia. Oppilaat näkevät opettajien ilmeet ja puhe kuuluu selkeästi.

Vaikka maailmalla kuohuu, on molempien opettajien mielestä tärkeää, että kouluvuosi pyörii normaalisti eteenpäin. Arjen rullatessa koulu tarjoaa niin oppilaille kuin opettajillekin turvallisen paikan joka päivä.

– Lasketaan matikkaa ja käydään ruokalassa syömässä porkkananappeja ja perunamuusia. Se on tärkeää, että ne semmoiset tavalliset asiat toistuvat.

Katseet jo syksyssä

Vaikka kevätlukukausi on nyt loppu ja loma edessä, ovat opettajien ajatukset jo osittain ensi syksyssä – työnjakoa ja kokoonpanoja on jo valmiiksi pohdittu. Osalla opettajista edessä on myös luokan vaihto.

Juhannuskylän koulu/Johanneksen koulutalo Tampereella. Kuva: Miikka Varila / Yle

Ensi lukukauden kirjat ovat jo saapuneet kouluille ja kierrätettävät kirjat hoidettu eteenpäin. Alustavat lukujärjestyksetkin olivat juuri saapuneet opettajien sähköposteihin.

Olo syksyn koulunkäynnin suhteen on toiveikas, mutta päivä kerrallaan mennään myös opettajien keskuudessa.

– Sen tässä on nyt oppinut, että ei kannata hirveästi toivoa mitään. Katsotaan, mitä elokuu tuo tullessaan, Välimäki ja Mäkelä pohtivat.