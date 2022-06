Analyysi: Nordea ummisti silmänsä rahanpesulta vuosikausia – jättimäinen sisäinen selvitys tehtiin vasta, kun pankki luopui Baltian-toimistaan

“Luminoria kohtaan ei ole koskaan esitetty rahanpesuepäilyjä, ja ulkomaisten talletusten määrä pankissa on hyvin pieni. Pankissa on tehty hyvin perinpohjainen tarkastus siinä vaiheessa, kun Luminor muodostettiin yhdessä DNB:n kanssa, ja uudelleen siinä vaiheessa, kun se syyskuussa myytiin Blackstonelle”, von Koskull sanoi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) .

Baltia – rahanpesun kansainvälinen keskus

Nordean mediastrategia toimii

Nordean mediastrategia rahanpesuun ja veroparatiiseihin liittyvissä tapauksissa on ollut johdonmukainen. Vastaukset ovat lähes identtisiä (siirryt toiseen palveluun): kyse on vanhoista tapauksista, nyt kaikki on muuttunut ja pankki on oppinut läksynsä. Nordea on myös kertonut jokaisen kohun jälkeen panostavansa rahanpesun torjuntaan ja sisäiseen valvontaan, mutta silti ongelmia on noussut toistuvasti esiin.