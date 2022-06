Kakkuja Ukrainan tueksi: suomenukrainalainen Olha Bila kerää rahaa sodasta kärsiville lapsille leipomalla

Vantaalaisen Olha Bilan intohimona on aina ollut kuntoilu ja terveelliset elämäntavat. Olha on kotoisin Ukrainan Lvivistä, ja kun hän muutti kuusi vuotta sitten Suomeen, hän loi itselleen harrastuksesta ammatin ja alkoi valmistaa tilauksesta terveyskakkuja. Niissä ei ole gluteenia eikä lisättyä sokeria, osa sopii vegaani- tai ketoruokavalioon.

Olha ehdotti asiakkailleen, että he voivat tilata kakkuja, joiden koristelu liittyy jollain tavalla Ukrainaan. Tuotto kakkujen myynnistä menee sodasta kärsineiden ukrainalaislasten tukemiseen hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.

– Idea oli aivan nerokas. Tarjoukseen tarttuivat joko pakolaisten sukulaiset tai muuten vaan Ukrainaa tukevat, ja he ilahtuivat kakuista todella paljon. En ole koskaan nähnyt sellaista iloa.

Simpsonit liputtaa Ukrainan puolesta

Eräs asiakas pyysi tekemään kakun tietotekniikkaa harrastavalle pojalleen. Näin syntyi kakku, jonka kyljessä komeilee Ukrainan lippua kantava Anonymous-hahmo. Heti sodan alussa hakkeriryhmä Anonymous julisti kybersodan Venäjää vastaan, ja on kolmessa kuukaudessa onnistunut kaatamaan monet venäläiset verkkosivut.

Anonymous-kakku on tehty tietotekniikasta kiinnostuneelle pojalle.

Ukrainaan sodasta huolimatta

Suomeen muuton jälkeen Olhalla ja hänen virolaissyntyisellä miehellään on ollut tapana käydä Lvivissä sukuloimassa ainakin kerran vuodessa. Tämän vuoden käynti oli jo suunniteltu pääsiäiselle, mutta sota pisti suunnitelmat uusiksi.

– Vanhemmat eivät yrittäneet suostutella tulemaan tai pidätellä tulemasta. He pyysivät vain miettimään tarkkaan, halutaanko me oikeasti tulla. Itse halusin todella paljon. Sodan alusta toiveenani on ollut tulla Lviviin, nähdä kaupunkiani, nähdä sukulaisiani, kertoo Olha.