Utsjokelaisen Aslak Järvensivun äiti kuoli evakossa, ja hänen hautansa oli vuosikymmeniä kadoksissa – tänä keväänä hauta sai uuden puuristin

Kirkon saamelaistyön sihteeri teki töitä haudan löytämiseksi

Kirkoilla on kirja, johon merkitään edesmenneiden nimet. Alavieskassa on kaksi tällaista kirjaa, toinen seurakunnan jäsenille ja toinen ulkopaikkakuntalaisille. Näitä kirjoja selaamalla voi löytyä tietoa pitkältäkin aikaväliltä: kuka kuoli ja milloin, mihin hänet haudattiin, mille hautuumaalle ja monennelleko riville.

Alavieskaan jäi 22 utsjokelaista vainajaa

Niittyvuopio kertoo, että jos haluaa löytää oman omaisensa hautapaikan, niin seurakunnat kyllä auttavat. Hän muistuttaa, että surutyön vuoksi on tärkeää tietää, minne omainen on haudattu. Myös Järvensivu on tyytyväinen, kun äidin hautapaikka on viimein tiedossa.