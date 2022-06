Jenna Mattila hätkähti kaupassa, kun huomasi miten paljon kaurahiutaleiden hinta on noussut: jakaa nyt vinkkinsä säästämiseen arjessa

Jenna Mattila hätkähti, kun hän huomasi ostamiensa kaurahiutaleiden hinnan lähes kaksinkertaistuneen. Paketin hinta on noussut parissa kuukaudessa viidelläkymmenellä sentillä. Huhtikuussa paketin sai vielä 79 sentillä, mutta nyt hinta oli noussut 1,29:een.

Viisikymmentä senttiä ei ehkä tunnu isolta rahalta, koska kaurapuuro on edelleen edullinen ruoka, mutta myös moni muu Mattilan ostama peruselintarvike on kallistunut selvästi alkuvuoden aikana.

Nelihenkisen perheen ruokakulut ovat olleet viimeiset puolitoista vuotta 400 euroa kuussa. Mattila laittaa kyseisen summan ruokatilille joka kuukausi. Nyt hän on huomannut, että se ei enää riitä koko kuukaudeksi. Nyt rahaa menee 450–500 euroa kuussa.

Alla olevaan listaan Mattila on listannut kauppakuittien pohjalta ostamiensa tuotteiden hintojen muutoksia.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että vehnän ja muiden viljojen hinnat ovat nousseet merkittävästi sodan seurauksena. Ukraina on ollut merkittävä viljan viejä.

Kaikkiaan ruuan hinta on noussut Päällysahon mukaan vuodentakaisesta keskimäärin viitisen prosenttia S-ryhmän kaupoissa, mutta osa tuotteista on kallistunut selvästi enemmän kuin toiset.

Venäjän hyökkäys on kiihdyttänyt inflaatiota, mikä on nostanut erityisesti polttoaineen ja sähkön hintaa.

Hintojen nousu vaikuttaa siihen, mitä ruokakaupasta kannetaan kotiin. Tuore kala on paras esimerkki tästä, sillä sen hinta on noussut kaikkein eniten, peräti 40 prosenttia vuoden takaisesta.

– Kun tuoreen kalan hinta on noussut, sen ostaminen on myös supistunut reilun kolmanneksen, kertoo S-ryhmän Päällysaho.

Hintojen nousu saattaa olla syynä siihen, että edullisemman ruuan kysyntä on puolestaan kasvanut tänä keväänä.

S-ryhmän mukaan tuoreen kalan hinta on noussut kaikkein eniten verrattuna vuoden takaiseen aikaan. Se on saanut ihmiset vähentämään sen kulutusta.

K-ryhmän tilastoista selviää, että tarjoustuotteet käyvät nyt aiempaa paremmin kaupaksi. Keskolla vuositason kokonaismyynnistä on ollut 25 prosenttia tarjouksessa olevien tuotteiden myyntiä, ja kevään aikana luku on noussut yhden prosenttiyksikön verran.

Sodan vaikutus kysyntään on näkynyt muutenkin kuin vain hinnoissa. Lidlin mukaan kevään aikana peruselintarvikkeiden, kuten säilykkeiden, pastan, jauhojen ja muun kuivatavaran, kysynnässä on ollut havaittavissa hienoista nousua. Tämän voi ajatella olevan seurausta siitä, että on haluttu ostaa kotiin helposti säilyvää ruokaa mahdollisen kriisitilanteen varalle.