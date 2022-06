Herätys: Opiskelijat tiukoilla elinkustannusten noustessa | Koko Venäjän valtaeliitti on harmaantunut | Opettajan lyttäämästä Anna Retulaisesta tuli menestynyt taiteilija

Julia Siimento kehottaa pitämään kuukauden kirjaa tai katsomaan nettipankista, mistä rahaa on tullut ja, mihin sitä on mennyt. "Siinä voi yllättyä, miten paljon rahaa on käyttänyt vaikkapa ravintolassa syömiseen ja kahvilakäynteihin."

Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle