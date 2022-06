Herätys: Paljon matkustajia Venäjältä käännytetty rajalta | Kunta-alan neuvottelut jatkuvat | Sähköautojen latausasemat lisääntyvät

Rajavartiosto on estänyt useiden satojen matkustajien pääsyn Venäjältä Suomeen tänä vuonna

Suomen ja Venäjän välinen raja on ollut yli kaksi vuotta suljettuna koronarajoitusten takia. Kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, alkoi Suomeen pyrkivien määrä kasvaa. Rajavartiosto kuitenkin käännytti suuren määrän takaisin Venäjälle, kun oikeata syytä saapua Suomeen ei löytynyt .

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat tänään

Sähköautojen latausverkosto kasvaa tänä kesänä vauhdikkaasti

Suomenukrainalainen Olha Bila kerää rahaa sodasta kärsiville lapsille leipomalla

Etelässä aurinkoista, pohjoisessa pilvisempää

Maanantaiaamu on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen. Pohjoisessa on pilvisempää. Lämpötila on enimmäkseen 10 asteen vaiheilla, mutta päiväksi lämpenee enimmäkseen 15 ja 20 asteen välille. Sää jatkuu päivälläkin aurinkoisena etelä- ja keskiosissa maata.