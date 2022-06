Vanja juhli kesälomaa perinteisessä ukrainalaispaidassa – "Olemme huolehtineet, että jokainen hymyilee joka päivä", sanoo opettaja

– Koulu on tosi cool ja tykkäämme opiskella täällä, koska meillä on kivat opettajat ja kavereita, Dasha sanoo englanniksi, vaikka muutama sana suomeakin jo sujuu.

"Tänään on juhlapäivä"

Seinäjoelle sotaa pakoon tulleet yläkouluikäiset ukrainalaisnuoret koottiin keväällä omaksi valmistavan opetuksen ryhmäkseen. Koulua on keritty käydä noin 60 päivää, minä aikana reilu 20 nuorta on hitsaantunut tiiviiksi ryhmäksi.

– Tämä on juhlapaita ja tänään on juhlapäivä, Vanja sanoo sujuvalla englannin kielellä.

Instagramit vaihtoon minuuteissa

– Tämä on todella integroituva ryhmä, jos siihen antaa mahdollisuuden. Me on joka viikko tehty jotain suomalaisnuorten kanssa ja menee joku neljä minuuttia, kun siellä on jo instagramit vaihdettu, Keskinen naurahtaa.