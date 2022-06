Tiananmenin verilöylystä on 33 vuotta, eikä Hongkongissa saa enää kokoontua muistamaan uhreja – muistelijoita uhkaa pitkä vankeustuomio

Syynä Victoria Parkin valvontaan ja osittaiseen sulkemiseen on viranomaisten mukaan se, että puistoa voitaisiin käyttöön "laittomaan toimintaan". Viranomaiset ovat puhuneet myös koronaviruksen leviämisen estämisestä.

Kiina on kieltänyt tapahtumien muistelun. Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa sen sijaan on ollut mahdollisuus puhua Tiananmenista. Kymmenientuhansien ihmisten on ollut tapana kokoontua vuosipäivänä kynttilämielenosoitukseen Victoria Parkiin.