"Olemme vielä hyvin turvassa, vaikka tässä Venäjän kupeessa ollaan", totesi Katri Lötjönen, joka vaikuttui Puolustusvoimien kalustosta

"Kyllä se kysymysmerkkejä herättää, että niin lähellä Euroopassa on sota"

"Se on tosi surullista, että siviilit ovat ihan avuttomia"

– Se on tosi surullista, että siviilit ovat ihan avuttomia, mutta me emme voi täällä siviileinä tehdä muuta kuin toimittaa heille apua. Toivottavasti siitä on heille apua, että Suomi on avunannossa mukana.