Kymmenet tuhannet britit kerääntyivät kuningatar Elisabetin juhlien suurkonserttiin

Party at the Palace -konsertissa esiintyy nimekkäitä tähtiä, muiden muassa Alicia Keyes, Diana Ross sekä The Queen -yhtye.

Britit juhlivat kuningatar Elisabetia koko viikonlopun