Päättäjien ei "missään tapauksessa" kannata puuttua bensan rajuun kallistumiseen, sanovat ekonomistit – sen sijaan kulutusta pitää vähentää

– Ei missään tapauksessa [kannata puuttua hintoihin]. Me elämme markkinataloudessa, jossa markkinat määrävät hinnat, ja niihin puuttuminen on erittäin kallista ja tehotonta, Kurronen sanoo.

Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty polttoaineveron alentamista. Polttoaineveroa on tilapäisesti päätetty laskea esimerkiksi Saksassa. Suomessa sitä kannattaa muiden muassa oppositiopuolue perussuomalaiset sekä alan etujärjestö Autoliitto.

– Meillä on nyt öljystä niukkuutta eli kysyntä ylittää tarjonnan ja se johtaa hinnannousuun. Jos hinnannousu estetään, meillä on entistäkin enemmän kysyntää, mikä pitää hintapaineet korkealla.

– Me ei myöskään tiedetä, kuinka paljon polttoaineveron lasku näkyisi pumppuhinnoissa, kuinka paljon taas huoltoasemien voitoissa. Meillä ei edes ole sellaista viranomaisdataa, jonka perusteella tätä voitaisiin arvioida.

Muutamista täsmätoimista on päätetty

Hallitus on jo aiemmin tänä vuonna päättänyt muutamista täsmätoimista, joilla kompensoidaan polttoaineiden hintojen nousua kuluttajille ja yrityksille.

Ensinnäkin polttoaineiden jakeluvelvoitetta aiotaan väliaikaisesti laskea. Lakiesitys on tarkoitus saada voimaan jo kesällä, mutta se on saanut arvostelua paitsi asiantuntijoilta myös ministeriöiltä. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö näkivät velvoitteen alentamisen ongelmallisena Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Jakeluvelvoitteen alentamisen lisäksi työmatkavähennystä parannetaan määräajaksi. Lisäksi hallitus on esittänyt kuljetusyrityksille määräaikaista polttoainetukea.

– Vihreässä siirtymässä tällainen tempoilevuus on erittäin huono asia. Se ei ole hyvä signaali ajatellen investointeja vihreään siirtymään, Kurronen sanoo.

Ekonomistit: Nyt kannattaa vähentää kulutusta

Marita Laukkasen mukaan kysymys on ennen muuta poliittisista valinnoista – siitä, kenelle hintojen nousua halutaan kompensoida. Nyt esillä olevat ja käyttöön otetut keinot, kuten työmatkavähennys, ovat kohdentuneet verrattain hyvätuloisille ihmisille, hän sanoo.

– Tutkimuksella ei ole suoraan vastausta, mikä olisi paras kompensointikeino. Iso kuva on kuitenkin se, että nyt kun polttoaineista on niukkuutta, on myös tarvetta vähentää niiden kulutusta. Jos kaikille kompensoidaan hintojen nousu, kulutusta ei saada vähennettyä.