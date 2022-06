Paavi Franciscus avasi Vatikaanin korkeiden virkojen ovet naisille – asiantuntija: “Erittäin merkittävä askel”

Uudistusmielinen paavi Franciscus on ollut virassa yhdeksän vuotta.

Vatikaanissa eletään historiallisia aikoja. Sunnuntaina astui voimaan paavi Franciscuksen uudistus, jonka ansiosta naiset voivat päästä Vatikaanin hallinnossa johtaviin virkoihin.

– Tämä on erittäin merkittävä askel, sanoo katoliseen kirkkoon perehtynyt Helsingin yliopiston dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen.

Muutos liittyy Franciscuksen aloittamaan uudistukseen, jonka suuntaviivat nykyinen paavi julkisti maaliskuussa. Tarkemmin sanottuna kyse on käynnissä olevasta kuurian eli Vatikaanin hallintokoneiston reformista.

Sitä on odotettu paavilta yhdeksän vuotta eli siitä lähtien, kun hänet valittiin virkaansa 2013.

Osa uusia tuulia on naisten pääsy Vatikaanin virastojen johtoasemiin. Sukupuoli on tässä kuitenkin vain sivutuote. Komulaisen mukaan Franciscuksen perimmäisenä tavoitteena on ollut avata tehtävät maallikoille.

Tähän asti erilaiset avainvirat ovat olleet varattuina vain papistolle, kardinaaleille tai arkkipiispoille.

– Franciscus on halunnut purkaa papiston valtaa. Hän on toistuvasti varoittanut klerikalismista eli ajattelumallista, jossa papit korotetaan tavallisen seurakunnan yläpuolelle, Komulainen sanoo.

Papiston vallan purkamisen myötä ovet avautuvat mutkan kautta myös naisille – ja tässä piilee mahdollisuus, joka voi muuttaa katolista kirkkoa radikaalisti.

Paavi Franciscus on korostanut, että naisten asemaa pitää katolisessa kirkossa nostaa ja tehtäviä laajentaa. Kuva: Ettore Ferrari / EPA

Seuraavaksi naiskardinaali?

Katolisen kirkon sisällä käydään nyt keskustelua siitä, voisiko uudistus johtaa siihen, että jossain vaiheessa nähtäisiin myös naispuolinen kardinaali.

– Keskiajalla maallikot saattoivat olla kardinaaleja, eli ei ole teologista estettä sille, etteikö maallikko voisi olla kardinaali. Voisiko siis ajatella, että maallikkonainen voitaisiin vihkiä kardinaaliksi hyvin pienellä kanonisen lain muutoksella, Komulainen kysyy.

Lainmuutos tarvittaisiin, koska kardinaalilla täytyy olla pappisvihkimys, eikä katolisessa kirkossa ole naispappeja.

Kardinaalit ovat katolisessa kirkossa korkein arvonimi. Heitä on koko maailmanlaajuisessa kirkossa vain parisataa ja he valitsevat joukostaan uuden paavin.

– Tämä on spekulaatiota, eikä tarkoita, että naista voisi valita paaviksi, Komulainen huomauttaa.

Komulaisen mukaan Franciscus on kuitenkin toistuvasti korostanut, että naisten asemaa pitää katolisessa kirkossa nostaa ja tehtäviä laajentaa. Messuissa esimerkiksi naisten rooli rajoittuu lähinnä Raamatun tekstien lukemiseen.

– On kuitenkin selvää, että Franciscus ei ole avaamassa naispappeutta. Sen hän on sanonut selvästi, vaikka monet katoliset teologit ja jopa piispat puhuvat asiasta esimerkiksi Saksassa.

Paavi on jesuiitta eli radikaali

Komulaisen mukaan katolisen kirkon keskusteluilmapiiri on muuttunut ja joitain varovaisia mutta merkittäviä hallinnollisia uudistuksia on jo tehty.

– Franciscus on keskittynyt muuttamaan kirkkoa epävirallisella otteella. Hän on muun muassa ottanut yksityisesti vastaan transsukupuolisen henkilön puolisoineen ja lbtq-yhteisön parissa työtä tekevän papin. Hän on halunnut korostaa kaikkien ihmisarvoa ja uudistaa kirkon suhtautumista homoseksuaaleihin ja seksuaalivähemmistöihin.

Franciscus on taustaltaan jesuiitta, ja jesuiitat ovat Komulaisen mukaan katolisen kirkon edistysmielisin ja radikaalein sääntökunta. Tästäkin syystä Franciscukselta on paavina odotettu muutoksia.

– Aiemmista paaveista hänet erottaa pastoraalisuus, se, että otetaan huomioon ihmisten elämäntilanteet ja lähdetään liikkeelle ihmisestä, eikä jostain sääntökirjasta tai oppikokoelmasta.

Paavi Franciscus vastustaa ajatusta siitä, että papit olisivat seurakunnan yläpuolella. Hänen mielestään pappien tehtävä on palvella. Kuva: Ettore Ferrari / EPA

Luopuuko Franciscus virastaan?

Franciscusta pidetään uudistusmielisenä paavina. Mutta miten pitkälle hän ehtii asioita muuttaa? Viime aikoina on uumoiltu että paavi olisi tekemässä edeltäjänsä 95-vuotiaan Benedictuksen tavoin eli luopumassa virastaan.

Vettä myllyyn on lisännyt muun muassa se, että Franciscus on kutsunut ensi elokuuksi kaikki kardinaalit Roomaan. Tarkoitus on nimittää tuolloin uusia kardinaaleja.

– Moni ajattelee, että tarkoitus on, että kardinaalit tapaavat, jotta he pystyvät valitsemaan Franciscuksen seuraajan, eli että Franciscuksen mielessä olisi jo tilanne, jossa uuden Paavin nimittävä konklaavi seuraisi jo lähivuosina.

85-vuotias Franciscus on kärsinyt viime aikoina terveyshuolista ja joutunut turvautumaan muun muassa pyörätuoliin.

– Hän on sanonut erittäin painokkaasti, että hän eroaa virasta, kun ei enää pysty virkaa hoitamaan. On kuitenkin spekuloitu, että hän ei tekisi niin, niin kauan kuin Benedictus elää, koska silloin olisi yhtä aikaa kaksi emeritus-paavia ja yksi virassa oleva.

Uudistusten kannalta oleellista on, kenestä tulee uusi paavi, eli jatkaako seuraaja Franciscuksen aloittamalla linjalla.

– Franciscus on yhdeksän vuoden aikana nimennyt jo niin monta kardinaalia, että enemmistö niistä alle 80-vuotiasta, jotka voivat äänestää uudesta paavista, ovat hänen valitsemiaan. On hyvin todennäköistä, että hänen aloittamansa linja voi jatkua, Komulainen sanoo.

