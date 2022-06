Pihanhoidosta ei tarvitse ottaa stressiä – anna nurmikon kasvaa ja voikukkien rehottaa, niin mehiläiset saavat ravintoa

Orento on mehiläistarhaaja ja Suomen mehiläishoitajainliiton aktiivijäsen. Perheen pihan laidalla on ollut mehiläispesä kymmenisen vuotta. Ihmisten ja mehiläisten yhteiselo on sujunut sopuisasti. Mehiläiset pistävät vain silloin, jos ne tuntevat itsensä uhatuksi, koska ne kuolevat piston jälkeen. Orentojen pihassa ketään ei ole pistetty.