Mysteeri Itä-Helsingissä: Uimarannan vedessä suolistoperäisiä bakteereja, mutta syytä ei löydy, vaikka lähes kaikki mahdollinen on tutkittu

Viime kesän ja kuluneen vuoden aikana bakteerien alkuperää on yritetty selvittää laajoissa tutkimuksissa, kertoo vs. terveysinsinööri Sari Front Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksiköstä.

Frontin mukaan HSY on tarkastanut alueen viemäreitä ja paineviemäreitä ja ympäristönsuojelu on tutkinut lähialueiden hulevesilinjoja. Marjaniemen siirtolapuutarhalta laskevan Mustapuron vedenlaatua on selvitetty ja rantojen ylläpitoon on kiinnitetty huomiota.