Mopoilijat keräsivät 400 nimeä saadakseen oman pärtsäilypaikan, sillä kaupungissa heitä ei siedetä: "Eihän 15-vuotiaana uskalla sanoa aikuiselle mitään"

– Siellä asui lähinnä ikäihmisiä. He eivät pitäneet siitä, että kuului mopojen ääniä. Mitään ei saanut myöskään hakata. Koita sitten irrottaa jumissa ollutta osaa, kun et saa lyödä yhtään vasaraniskua, Venäläinen tokaisee.

Nyt Venäläisellä ja Yrkillä on sopiva paikka, missä laittaa pyöriä ja viettää aikaa. Monilta muilta nuorilta oma tapaamispaikka puuttuu silti edelleen.Siksi kaksikko on ajanut aktiivisesti nuorille mopoilijoille ja autoilijoille suunnatun kohtaamispaikan perustamista Kotkaan.

Hakusessa harvaan asuttu alue

Nyt hakusessa on joku muu paikka, joka olisi kaukana asutuksesta, esimerkiksi teollisuusalueella. Yrkki kertoo, mitä muita ominaisuuksia tapaamispaikalla on oltava.

Mopoharrastuksessa viehättävät tutut ja rassaus

Mopoilijoita kannattaa lähestyä asiallisesti

– Mopoilu on se juttu. On erilainen fiilis, kun lähtee kaksipyöräisellä ajamaan, varsinkin jos on mukava sää. Se on ihan erilaista kuin autoilu, Yrkki toteaa.