Ruotsin hallituksen kohtalo on yhden naisen käsissä – Amineh Kakabaveh Ylelle: Ruotsi ja Suomi ovat hiljaa turkkilaisen tyrannin edessä

Ruotsin hallitus on jälleen vaarassa kaatua, ja jälleen kerran hallituksen kohtalo on yhden ja saman naisen käsissä. Valtiopäiväedustaja Amineh Kakabaveh on jo kaksi kertaa aiemmin pelastanut demarijohtoisen hallituksen. Nyt Ruotsissa odotetaan, tekeekö Kakabaveh saman vielä kolmannen kerran huomenna tiistaina pidettävässä valtiopäivien äänestyksessä.