Ylen tiedot: Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara on nousemassa valtakunnansovittelijaksi

Palvelualojen työnantajien Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara on vahvoilla seuraavaksi valtakunnansovittelijaksi. Ylen tietojen mukaan Sajavaara kelpaa sekä työnantaja- että palkansaajapuolelle.

Piekkala on saanut kaudestaan kovaa arvostelua. Palkansaajapuolelta on väläytetty jopa toiveita sovittelijan vaihtamisesta kesken kauden. Piekkalalla ei katsottu olevan riittävästi auktoriteettia riitojen ratkaisemiseen, ja hänen tasapuolisuuttaan on epäilty.