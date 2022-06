Petteri Savolainen, 25, haluaa talouden kuntoon ennen lapsia, ja niin haluaa moni muukin – talouden syöksy voi hillitä vauvahaaveita

Koronapandemian aikana yllättäen alkanut "vauvabuumi" on katkennut ja syntyvyys on alkuvuoden aikana jälleen kääntynyt laskuun. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch uskoo laskun jatkuvan myös ensi vuonna.

Tärkeässä osassa lasten hankkimisesta päätettäessä on usko siihen, että pystyy työllistymään, jos jää työttömäksi. Siihen puolestaan vaikuttaa usko Suomen tulevaisuuteen. Usko moniin asioihin on alkuvuonna ollut koetuksella sen jälkeen, kun Venäjä helmikuun lopussa hyökkäsi Ukrainaan ja turvallisuustilanne Euroopassa muuttui.

Turkulaiselle Petteri Savolaiselle , 25, lasten hankkiminen ei ole vielä ajankohtaista, mutta hän on keskustellut asiasta kumppanin kanssa.

Tällä hetkellä työllisyystilanne Suomessa on hyvä, mutta jo nyt tammi-huhtikuun aikana lapsia syntyi vähemmän verrattuna viime vuoteen.

Tutkimusprofessori Rotkirchin mukaan syntyvyden lasku on erityisen huolestuttavaa, sillä syntyvyyden oli oletettu jatkavan toipumistaan.

Sodalla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia syntyvyyteen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut elämän rajallisuuden suomalaisten mieliin. Se voi lisätä lapsen tekemisen haluja, Anna Rotkirch sanoo.

Syynä on, että ajatukset kuolemasta herättävät myös ajatuksia elämän luomisen mahdollisuudesta. Rotkirchin mukaan jopa uutiskuvien kautta välittyvä kuolema voi vaikuttaa ihmisiin, kun sota on tullut lähelle suomalaisia.

Kulttuurinen muutos

Toisaalta Rotkirch muistuttaa, että on tärkeä puhua siitä, että suurin osa suomalaisista haluaa lapsia.

Marja-Liisa Haverinen on tiennyt aina haluavansa lapsia. Haverisen ja hänen vaimonsa Maria Mikkolan, 31, lapsentekoaikeita lykkäsi koronapandemia, jonka takia hedelmöityshoitoihin pääsy viivästyi.

Lokakuussa Mikkola teki positiivisen raskaustestin. Laskettu aika on loppukesällä. Pariskuntaa mietitytti oma ja pian syntyvän lapsen turvallisuus erityisesti sodan alussa.

– Ihmiset ovat eläneet täällä maapallolla pidemmän aikaa, ja aina on ollut hyviä ja huonoja aikoja ja perheitä on perustettu silloinkin. Ihan hyvin niitä lapsia on osattu silloinkin kasvattaa.