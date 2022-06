Käteen jää kuussa 500 euroa Suomen suurimmasta hyvinvointialueesta: Puheenjohtaja joutui oikomaan tekstaripalstalla, ettei tienaa enemmän kuin Sanna Marin

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden alusta kunnilta hyvinvointialueille. Pirkanmaalla on Suomen suurin hyvinvointialue, koska Helsinki järjestää yhä itse palvelunsa.

Pirkanmaan aluevaltuusto päätti hyvinvointialuejohtajan palkaksi 17 500 euroa. Vuosiansio lomapalkan kanssa on 218 750 euroa.

Yli 17 000 euron kuukausipalkka on enemmän kuin esimerkiksi Tampereen pormestarilla ja pääministerillä.

Hyvinvointialueella on 19 000 työntekijää ja budjetti on kaksi miljardia euroa vuodessa. Kyse on siis valtavasta kokonaisuudesta.