EU:n esitys: Sähköauton latausaseman pitäisi vuosikymmenen loppuun mennessä löytyä 60 kilometrin etäisyydeltä isosta osasta Suomea

– Suomessa on itse asiassa varsin hyvä tilanne. Sähköautojen latausverkosto henkilö- ja pakettiautoille on kehittynyt pitkälti markkinaehtoisesti, eli latauspisteitä on. Toki maantieteellinen jakauma on sellainen, että suurissa kasvukeskuksissa Etelä-Suomessa verkko on tiheämpää kuin pohjoisessa, itärajan tuntumassa tai Pohjois-Pohjanmaalla, joita tulee vielä kehittää liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Emmi Simonen arvioi.