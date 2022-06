Suomesta löytyi ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopan suurin lyhytsiipinen hyönteinen – löydön tehnyt Heli Vainio harkitsee sille nimeä "Pyöveli"

Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa Emus hirtus -hyönteinen. Löydön teki Heli Vainio , joka työskentelee suunnittelijana Metsähallituksella.

– Vähän on edelleen epätodellinen olo. Tähän liittyy sellainen hauska juttu, että olen viime aikoina halunnut ostaa t-paitoja, joissa on kovakuoriaisen kuvia. Olen kuitenkin melko pihi, joten päätin tehdä paidan itse juuri pari viikkoa sitten. Paidan kuvassa on myös Emus hirtus. Sitten tulin Öröön, ja siellä se Emus hirtus lilluu ansassa. Tuntui siltä, että silmät tippuvat päästä, Vainio kertoo puhelinhaastattelussa.