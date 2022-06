Kumppanuusmaatalous poistaa välikädet ja vähentää viljelijän riskejä: "Tässä ei olla niin riippuvaisia polttoaineen hinnasta"

Kasvimaa on vielä melkein musta, mutta sen reunalla olevat kyltit lataavat odotuksia tulevan kauden sadosta: pinaattia, purjoa, mukulaselleriä, kurpitsaa ja niin edelleen.

Kumppanuusmaataloustiloja on Suomessa vain kourallinen

Kumppanuusmaatalous on Suomessa melko harvinaista. Toteutustapoja on erilaisia, mutta perusidea on, että tuottajan ja kuluttajan välissä ei ole välikäsiä ja että tuotannon riskit jakautuvat molempien harteille. Niipalan tilalla vihannesviljely ei olisi mahdollista ilman kumppanuusmaataloutta.