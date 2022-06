Poliisi nosti tolppakameroiden välähdyskynnystä paikoin jopa sakkorajalle – ylinopeusrangaistukset romahtivat puoleen normaalista

Maanteiden automaattisen ajonopeusvalvonnan tolppakamera on tänä vuonna välähdellyt yli puolta harvemmin kuin vielä kolmisen vuotta sitten. Ylinopeuden maksulappuja on tammi-toukokuussa kirjoitettu noin 50 000, kun ennen koronaa luku ylitti 100 000 selvästi.

Poliisin mukaan ajotavat eivät ole siistiytyneet ja liikennemäärätkin ovat palautumassa koronaa edeltävälle tasolle. Kameroitakin on saatu lisää. Niitä on nyt noin 300 ja tolppia 1100.

Ihalaisen mukaan välähdyskynnystä säädellään tolppakohtaisesti. Raja ei ole sama koko valtakunnassa, vaan on paikoin ylempi, jossain taas pidetään samana. Osa kameroista on aina päällä, osa ajoittain pimeänä.

Käryvuoria ehkäistään

Myös yli kolme kuukautta kestänyt Ukrainan sota on hidastanut ylinopeuksien käsittelyä. Suomeen on saapunut Ukrainasta runsaasti pakolaisia, joita poliisi on ollut puhuttamassa. Liikenneturvallisuuskeskuken väkeäkin on ollut mukana tekemäsä puhutteluja ja tämä voimavara on ollut sen aikaa pois ylinopeuksien käsittelystä.