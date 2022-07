Jani Halmeen kolumni: Suomi on olutmaa – ainakin jos luotamme kansalliseepos Kalevalaan

Suomalaiset pitävät itseään viinaan menevänä kansana. Se on myytti. Olemme millä tahansa mittarilla punnittuna olutmaa. Puolet kaikesta Suomessa kulutetusta alkoholista (siirryt toiseen palveluun) juomme oluena, kun väkevien viinojen määrä on alle viidennes.

Perinteisen muotoinen kaljapullo kuuluu Uuno Turhapuron käteen ja pussikalja on saanut ikioman romaanin.

Suomi on ollut olutmaa oikeastaan aina. Maailman olutharrastajien syvästi kunnioittama sahti on suora ikkuna keskiajalle. Muinaissuomalaiset tiesivät, että oluessa on väkeä. Sitä yliluonnollista taikavoimaa, jota oli salamassa, tulessa tai vaikkapa karhun hampaassa. Oluessa väki oli vahva, koska se pystyi muuttamaan asioita toiseksi. Aivan kuten tuli muutti puun tuhkaksi, muutti olut ihmisen erilaiseksi. Niin sisäisesti kuin ulkoisesti.