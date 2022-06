Irakin pakolaisen Maysam Lailahin opinnot ovat olleet jumissa Suomeen tulosta asti – hän pitää Ukrainan pakolaisten erilaista kohtelua epäreiluna

Tapahtumia seuratessaan Lailah on ihmetellyt, voiko toinen pakolainen saada pelkän kansallisuuden perusteella sitä, mitä toinen ei saa.

Lesken opinpolku nousi pystyyn

Myöskään hänen ukrainalainen kohtalotoverinsa ei pääse oikotietä lääkikseen Suomessa. Korkeakoulujen tukitoimet koskevat vain englanninkielistä koulutusta ja Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa opetus on vain suomen ja ruotsin kielellä. Ukrainan pakolaisille voi tarjoutua vain yksittäisiä englanninkielisiä kursseja. Silti Lailah on närkästynyt.

– Minulta on tuhlautunut kuusi vuotta järjestelmän ja lakien vuoksi. Ja nyt kun ukrainalaiset tulivat, kaikki muuttui. Kaikki järjestelmät uusittiin vain heille, kaikki lukitut ovet avataan heille, Lailah sanoo.

Maysam Lailah on käynyt jo neljä kertaa suomen kielitaitokokeessa. Tuorein todistus pöydällä kertoo, että hän sai keskitason kolmosen kaikissa neljässä osa-alueessa eli puheenymmärtämisessä, puhumisessa, tekstin ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa.

Sisupussi ei anna periksi

Maysam tarrautui silti unelmaansa ja ryhtyi valmistautumaan lääkiksen pääsykokeisiin. Jämsän vastaanottokeskuksen sulkeuduttua hän siirtyi töihin vanhusten palvelukodin keittiöön. Elämään tuli vielä lisää vipinää, kun kolmas lapsi syntyi kolme vuotta sitten. Maysam on avioitunut uudelleen Suomessa irakilaisen insinöörin kanssa.

Työn ohessa hän on opiskellut kolme lukukautta Alkio-opistossa. Siellä hän on päntännyt lääketieteellisen pääsykokeen oppiaineita ja parantanut suomen kieltään. Nyt hän puhuu jo sujuvasti suomea.

Maysamin on vaikea ymmärtää, miksi lääketieteelliseen opiskelemaan pääsyssä on niin kova kielitaitovaatimus, mutta ulkomailta saapunut valmis lääkäri saa työskennellä häntä heikomman suomenkielen varassa.

Ministeriö kiistää eriarvoisuuden

– Tilapäisen suojelun status on EU-alueella uusi. Siinä ajatellaan, että henkilö tulee Suomeen rajatuksi ajaksi. Ajatus on, että he palaavat kotimaahan suhteellisen lyhyen ajan kuluttua, Piiroinen sanoo.