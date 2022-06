Tuija Siltamäen kolumni: "Karhutaiteesta" ja "karhumiehen" höpötyksestä haltioitunut media mahdollisti Kuusamon suurpetokeskuksen sekoilun

Harva asia on herättänyt minussa yhtä primitiivistä raivoa kuin Juuso-karhu.

Koska elämme tätä typerää aikaa, pyydän heti anteeksi, jos lausunnoistani on syntynyt kuva, että vihaan Juuso-karhua, sen omistajaa Sulo Karjalaista tai karhuja tai karjalaisia. Niin ei ole asia, vaan hysteriani taustalla on sukupuolen lisäksi henkilökohtainen trauma.

Juuso-karhu on Kuusamon Picasso, julisti yksi, Juuson teosten äärellä virtaa rakkaus, henkäili toinen. Kun sain toimeksiannon tiedottaa kulttuurisivuilla, että Aamulehden aulassa on esillä Juuso-karhun teos Odottelen ystävääni ja käynnissä hunajakeräys Suurpetokeskuksen hyväksi, tuntui kuin vähäisinkin järki olisi kadonnut maailmasta. Kahdessa viikossa ihmiset lahjoittivat noin 160 kiloa hunajaa. Seuraavana keväänä näyttelyä kävivät katsomassa tuhannet.

"Närkästynyt" taiteilija (siirryt toiseen palveluun) protestoi "karhutaidetta" vastaan maalaamalla teoksia samalla metodilla kuin Juuso-karhu ja kauppaamalla niitä 4 500 euron kappalehintaan. Samalla hän huomautti, että on vastuutonta kannustaa ihmisiä antamaan karhuille hunajaa, sillä karhut aiheuttavat mehiläistarhaajille vuosittain satojen tuhansien eurojen vahingot.

Viime viikkoina on tullut selväksi, ettei media ole ollut ainoa, joka on toiminut vastuuttomasti. "Karhujen orpokodissa" on toistuvasti laiminlyöty eläinsuojelulain velvoitteita (siirryt toiseen palveluun).