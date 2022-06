Epävakaa maailmantilanne voi näkyä asuntomessuilla – vuosittaiset kävijämäärät ovat tähän saakka heijastelleet taloustilannetta

Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 asti. Tuolloin yhteiskunnassa kamppailtiin energiakriisin ja korkean inflaation kanssa, ja messujen kävijämäärät romahtivat vuonna 1976 ja vuonna 1981. Samoina vuosina Suomessa koettiin asuntomessujen historian ajan korkeimmat inflaatioluvut.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää on ollut mukana organisaatiossa vuodesta 2012 lähtien.

– Inflaatiopiikit vaikuttavat yksityisen ihmisen talouteen, ja niillä on kuluttajamessuihin valtava vaikutus, Vuorenpää sanoo.

Nykytilanteessa on paljon samaa: inflaatio on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan selkeässä nousussa. Kuluttajien luottamusindikaattori (siirryt toiseen palveluun) on puolestaan ollut nykyistä heikommalla tasolla vain kaksi kertaa koko 27-vuotisen mittaushistoriansa aikana.