Yhdysvaltain tiedusteluraportti Putinin terveydestä pitänee osittain paikkansa, mutta se on myös informaatiovaikuttamista, sanovat asiantuntijat

Yhdysvaltain toukokuun lopussa julkaistussa tiedusteluraportissa on ainakin osa totta, arvioivat yliopistonopettaja ja Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta ja tutkijatohtori Veera Laine Ulkopoliittisesta instituutista Ylen aamussa .

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön toukokuun lopussa julkaistu raportti kertoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putinia hoidettiin huhtikuussa pitkälle edenneen syövän takia. Tieto on julkaistu Newsweekissä (siirryt toiseen palveluun) , ja sen lähteenä onkolme Yhdysvaltain tiedustelujohtajaa, jotka olivat lukeneet raportit.

– Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa Yhdysvallat kertoi, että Venäjä hyökkää. Yhdysvalloilla on kyky tuottaa tietoa Venäjän toiminnasta. Jos Yhdysvallat julkaisee tietoa siitä, että Putin on sairas, on siinä todennäköisesti jotain totuutta, arvioi Kari.