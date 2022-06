Johnsonin johtajuus on kärsinyt pahoin, arvioi Lontoon-toimittaja – jatko riippuu kapinallisista kansanedustajista

Britannian pääministeri Boris Johnsonin johtajuus on pahoin kärsinyt ja hän on menettänyt auktoriteettiaan konservatiivipuolueessa, toimittaja Auli Valpola arvioi Lontoosta Ylen aamussa .

– Nyt jatkossa on tietenkin paljon kyse siitä, mitä nuo kapinalliset kansanedustajat tekevät. Antavatko he työrauhan vai aikovatko he vielä jatkaa yrityksiä saada hänet pois vallasta, Valpola sanoo.