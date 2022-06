Yle Pohjois-Syyriassa: Kurdit pelkäävät Turkin uutta hyökkäystä

Näin kertoo Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen , joka on parhaillaan Kamishlin kurdikaupungissa Pohjois-Syyriassa.

Hän lisää, että ne alueet, joista Turkki on puhunut, sijaitsevat kuitenkin aika paljon lännempänä. Siksi Kamishliin ei välttämättä kohdistu mitään toimia ensi vaiheessa. Kaupunki on silti hyvin lähellä Turkin vastaista rajaa.

Hyökkäyksen ajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa

Kankkosen mukaan siitä ei ole tarkkaa arviota, milloin Turkki voisi aloittaa hyökkäyksen. Turkki on hänen mukaansa pysyvästi läsnä raja-alueilla ja aiemmin valtaamillaan alueilla.

– Sieltä kohdistuu aika lailla jatkuvasti tulitusta joihinkin kyliin. Ihmiset joutuvat pakenemaan, ja voi sanoa, että operaatio on käynnissä, mutta tämä laaja sotilasoperaatio ei ole käynnistynyt.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on matkalla Ankaraan neuvottelemaan turkkilaisten kanssa.

– Venäläissotilaita on Syyriassa. Tämä on aikamoinen sotilaiden sekamelska kaiken kaikkiaan, koska täällä on myös yhdysvaltalaissotilaita, jotka tulivat tänne aikoinaan Isisin vastaiseen taisteluun. Jos Venäjä antaa vihreää valoa, niin ehkä hyökkäys sitten alkaa, Kankkonen raportoi aamulla Suomen aikaan Kamishlista.