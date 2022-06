HSL:n vyöhykemalli voi olla pian historiaa – lipun hinta saattaa jatkossa olla sama matkusti sitten Helsingissä raitiovaunulla tai lähijunalla Keravalle

Helsingin seudun liikenne on selvittänyt mahdollisuutta siirtyä hinnoittelumalliin, jossa lipun hinta olisi sama matkan pituudesta riippumatta. Käytännössä matkustaja maksaisi saman summan Helsingistä Keravalle kuin Helsingin kaupungin sisällä.

HSL on selvittänyt eri vaihtoehtoja korona-ajan pienentyneiden matkustajamäärien takia. Nykyisen neljän ABCD-vyöhykkeiden malleista on harkittu erilaisia yhdistelmiä tai jopa koko alueen muuttamista yhden lippuhinnan alueeksi. Harkinnassa on ollut myös, että raja AB, BC tai CD-vyöhykkeiden väliltä poistuu.