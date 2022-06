Sir Bob Geldof Kokkolaan bisnesseminaarin pääpuhujaksi

Rockilla ritariksi

Irlantilainen Geldof nousi kuuluisuuteen Boomtown Ratsin laulusolistina. Vuonna 1984 hän sävelsi yhdessä Ultravox-yhtyeen Midge Uren kanssa kappaleen Do They Know It’s Christmas? Laulu on edelleen yksi Englannin kaikkien aikojen myydyimmistä singlejulkaisuista. Tuotot käytettiin Etiopian nälänhädän uhrien hyväksi.