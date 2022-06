Moottorisahaveistäjät mittelevät paremmuudesta – katso, kun puupölkyistä sahataan kaloja

– Moottorisahaveisto on toiseksi parasta hommaa, mitä voi tehdä housut jalassa, sanoo kansainvälisen moottorisahaveistokilpailun tuottaja Timo Metsäjoki .

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Kojamon Kiusaus -veistotapahtuma kokoaa Pelloon alan taitajia Suomesta ja Ruotsista. Alan harrastajia Suomessa on muutama sata, mutta ammatikseen veistämistä tekee vain kourallinen veistäjiä.

Yksi heistä on moottorisahaveiston kolminkertainen suomenmestari, ylöjärveläinen Juha Käkelä.

– Puitteet Pellossa ovat hiton hyvät. Kilpailun veistoteema on myös mukavaa vaihtelua siihen tavalliseen karhuun tai hirveen.

Käkelän mukaan parhaat veistäjät tulevat Kanadasta, Venäjältä ja Japanista, mutta myös suomalaisia veistäjiä arvostetaan ympäri maailmaa. Hän itse on sijoittunut palkintosijoille suuressa kutsukilpailussa Venäjän Siperiassa.

Teemana kala ja kalastus

Pellon Vihreän Pysäkin ympäristössä järjestettävässä veistotapahtumassa on kaksi kilpailusarjaa.

Ensimmäisessä taiteilijat veistävät kala- ja kalastusaiheisia teoksia Pellopuun liimapuuhirrestä. Torstain ja perjantain aikana muokattavana on kaksi suurta pölkkyä, joista voi veistää kaksi itsenäistä tai toisiinsa yhdistyvää teosta. Lauantaina vuorossa on tunnin mittainen pikakisa.

Juha Käkelän mielestä työstettävä materiaali on mielenkiintoinen.

– Liimapuuhirsi on kuivaa, se ei halkeile, se on kevyttä ja sen pinta-ala on melko suuri. Tämä antaa mahdollisuuksia tehdä jotain erilaista ja uutta.