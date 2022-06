Nuorten sateenkaaren väriseksi maalaama puistonpenkki yritettiin polttaa Lempäälässä

Lempäälän nuorten Pride-viikon kunniaksi maalaama sateenkaaripenkki on joutunut ilkivallan kohteeksi. Asiasta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) .

Penkkiä on ilmeisesti yritetty polttaa kaatamalla sen päälle palavaa nestettä. Koululaisten päättäjäispäivän penkki sai vielä olla aivan rauhassa.

Lempäälän kunnan henkilöstöjohtaja Auli Nevantie on pahoillaan ilkivallasta.

– Nyt on sitten johonkin hermoon osunut tämä asia. Tämä on senkin vuoksi jotenkin erityisen ikävää ja ehkä koskettavaa, että nuorille on ollut tärkeää olla mukana toteuttamassa yhdenvertaisuusaatetta ja tuomassa jokaisen pohdittavaksi, mitä se oikein tarkoittaa.