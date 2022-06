Bensan kallistumisen seuraus tämäkin: Huoltoasemayrittäjillä on yhä isommat rahat kiinni varastoissaan

Hintojen nousun myötä aseman säiliöihin varastoidun polttoaineen arvo on aiempaa suurempi, minkä takia yritys tarvitsee enemmän rahaa toimintansa pyörittämiseen.

– Polttoaineen hinta on noussut, jos lähdetään 1,50 euron tasosta, suunnilleen 60 prosenttia pahimmillaan, eli noin euron litra. Ja tämä tarkoittaa, että kassassa on oltava rahaa, käyttöpääomaa sen verran enemmän, jo muutenkin varastoarvoltaan korkeassa tuotteessa. Kyllä tämä on asettanut huimasti lisää vaatimuksia kauppiaille ja heidän käyttöpääomalleen, sanoo Liikennepalvelukauppiaiden toimitusjohtaja Jari Salonen.