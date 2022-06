1 300 kilometriä, salaista viestinvaihtoa ja uupumusta: näin eteni viiden miehen vaarallinen avustusmatka kohti Ukrainaa

Virolaisen Martinin tyttöystävä on tulenjohtajana taistelujen etulinjassa Ukrainassa. Mies ei itse pysty osallistumaan varsinaiseen taistelutoimintaan, mutta haluaa auttaa vapaaehtoistyön muodossa.

Helsinkiläinen Toni Immanen tarkistaa maastoauton öljyjä kotipihassaan Helsingissä.

Pitkään yrittäjänä toiminut 46-vuotias Immanen on ostanut omilla rahoillaan lempääläisestä autoliikkeestä 4 500 euroa maksaneen, vuoden 2004 mallin Mitsubishi Pajeron, jonka hän haluaa lahjoittaa Ukrainaan.

– Tämä tilanne koskettaa minua syvästi ja halusin osallistua aktiivisemmin ukrainalaisten auttamiseen. Mielestäni Ukraina tarvitsee ja ansaitsee tällä hetkellä kaiken mahdollisen avun. Sain hieman alennusta, kun autoliikkeen myyjä kuuli, mihin autoa ollaan viemässä, kertoo Immanen.

Immasella ja neljällä muulla miehellä on kunnianhimoinen tavoite ajaa itse Suomesta 1 300 kilometrin matka Ukrainan rajalle ja lahjoittaa autoja sekä avustustarvikkeita Ukrainassa taistelevien joukkojen käyttöön.

Yle hyppäsi matkaan mukaan.

Ajoreitti Helsingistä Ukrainan rajalla sijaitsevaan Hrebennen kaupunkiin. Rajalta vapaaehtoiset ajoivat autot Kiovaan. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Sosiaalisessa mediassa on sodan aikana muodostunut yksityisten ihmisten ryhmiä, jotka haluavat auttaa Ukrainaa.

Kiovasta käsin Ukrainan joukoille materiaalista apua järjestelevä virolaismies on ollut tämän ryhmän perustaja ja yhteyshenkilö.

Kommunikaatio ryhmän jäsenten kesken tapahtuu salatussa viestintäsovelluksessa. Turvallisuuden takaamiseksi emme mainitse sovellusten tai kaikkien mukana olevien nimiä. Yle on tarkistanut ihmisten henkilöllisyydet.

Avun saaminen perille oikeille tahoille askarrutti Immasta, kunnes hän kävi salatun viestisovelluksen kautta suoran videopuhelun Ukrainassa taistelevan georgialaisen legioonan joukkojen komentajan kanssa. Matkaan päätettiin lähteä, osan vapaaehtoisista lupauduttua ajamaan autot avustustarvikkeineen perille Kiovaan saakka.

– Tiedustelin videopuhelussa komentajalta, mitä heiltä puuttuu ja miten voisimme auttaa. Saamieni tietojen pohjalta hankimme nämä autot, jotka soveltuvat toivottavasti hyvin joukkojen käyttöön, mutta ensin pitää päästä perille, naurahtaa Immanen.

Matkaanlähtö

Tiistai 24.5

klo 05.30 Helsinki

Tapaamme aamulla aikaisin helsinkiläisen huoltoaseman pihalla ja hyppään Immasen ajaman sinisen maastoauton kyytiin. Aurinkoinen päivä koittaa ja tunnelma on odottavan toiveikas. Edessä on pitkä ajomatka Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kautta kohti Ukrainan rajaa.

Länsisatamassa odottamassa ensimmäistä kello 7.30 Tallinnaan lähtevää laivaa. Satamassa mukaan on liittynyt toinen lahjoitukseksi hankittu punainen Mitsubishi Pajero, jota kuljettaa suomalainen mies nimeltään Roni. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Hämmästelen rintamalle vietävien autojen siisteyttä, molemmat vanhat maastoautot ovat sisältä ja ulkoa lähes täydellisessä kunnossa, huollettuja ja katsastettuja. Laivaan pääsyä odotellessa punaisen Pajeron takasivulasiin teipataan Ukrainan lippu.

10.00 Tallinna

Huoltoasemalla autot ja lisäkanisterit tankataan täyteen. Tapaamme ensimmäistä kertaa virolaisen Martinin ja Amerikan Coloradosta saakka vapaaehtoiseksi kuljettajaksi saapuneen Josephin.

Osa henkilöistä esiintyy jutussa vain etunimillään oman turvallisuutensa vuoksi. Emme myöskään paljasta ajoneuvojen rekisteritietoja jutun yhteydessä.

Ensitapaaminen on lämmin, aivan kuin kaikki olisivat tunteneet toisensa jo aikaisemmin. Kukaan heistä ei ole aikaisemmin käynyt Ukrainassa, amerikkalaiselle Josephille kyseessä on ensimmäinen matka Eurooppaan.

– Sain tietää raporteista, joiden mukaan osa lahjoituksista on kadonnut matkalla. Lahjoituksina kerättyä tavaraa on jopa myyty eteenpäin. Haluamme henkilökohtaisesti varmistaa tämän kuljetuksen perille pääsyn, kertoo Joseph.

Coloradolainen yrittäjä Joseph on matkustanut pitkän matkan Amerikasta kuljettaakseen toisen maastoauton Kiovaan. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Tarkoituksena on ajaa maastoautot Ukrainan Puolan vastaiselle rajalle Hrebenneen, josta Joseph ja Ukrainasta rajalle vastaan saapuva vapaaehtoinen ajavat autot Kiovaan. Martin ajaa omalla henkilöautollaan osana saattuetta Kiovaan ja tulee sieltä myöhemmin takaisin.

Hetken kuluttua pihaan kaartaa kuorma-auto, jonka kyydistä lastataan pahvilaatikoita Martinin autoon. Ryhmän jäsenet Amerikasta ovat keränneet rahaa ja hankkineet avustustarvikkeita saattueen kyytiin.

– Minulla on tyttöystävä tulenjohtajana taistelujen etulinjassa. Itse en voi valitettavasti osallistua varsinaiseen taistelutoimintaan, mutta teen vapaaehtoisesti kaiken, mitä pystyn auttaakseni. Halusin henkilökohtaisesti lähteä matkaan nähdäkseni, mitä lahjoitusprojekti vaatii ja minkälainen tilanne on Ukrainassa, kertoo Martin.

Martin aikoo tämän matkan jälkeen hakeutua drone-lennättäjäksi Ukrainan armeijan käyttöön. Kaksi viikkoa kestävä koulutus järjestetään salaisessa paikassa Ukrainan ulkopuolella. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

10.30

Tallinnasta matkamme jatkuu kolmella autolla Via Balticaa pitkin. Ilma on helteinen, aurinko paistaa ja ilmastoimattomissa autoissamme on todella kuuma. Ryhmä viestittelee matkan aikana tiiviisti Kiovaan, autojen vientiin liittyviä asiakirjoja pyydetään moneen kertaan.

Saamme tietää Ukrainan rajalla olevasta valtavasta ruuhkasta. Maahanpääsyä voi joutua odottamaan jopa useamman vuorokauden. Saattueelle on aikaisemmin luvattu niin sanotun “vihreän” eli humanitaarista apua Ukrainaan toimittavan kaistan käyttömahdollisuus, mutta tästä ei vielä ole varmuutta.

12.30 Pärnu

Pärnussa mukaamme liittyy neljännellä autolla suomalainen Marko. Hänen lahjoituksensa on vuoden 1990-mallinen Nissan King Cab -maasturi, josta hän on maksanut 1 000 euroa. Nyt autosaattueemme on koossa. Pärnusta matka jatkuu neljän auton letkassa.

Vanhojen maastoautojen maksimaaliseksi matkanopeudeksi on osoittautunut 100 kilometriä tunnissa ja polttoainetta kuluu paljon. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

14.00 Latvian raja

Lähestyessämme Latvian rajaa olemme ennalta suunnitellusta aikataulusta reilusti jäljessä, liikennettä on paljon. Autojen kestävyys pitkän matkan sekä helteisen sään rasituksesta askarruttaa kaikkia.

17.00 Liettuan raja

Ylitämme Liettuan rajan, jonka jälkeen pysähdymme ottamaan polttoainetta ja tarkistamaan autojen kunnon.

Saattueen vanhin, Markon ajama maasturi on alkanut vuotaa öljyä.

Miehet keskustelevat edessä olevasta matkastaan taukopaikalla Liettuassa. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Yksi autoista hajoaa Liettuassa

20.15 Kazlavas

Pitkä ajomatka on tehnyt tehtävänsä, Markon auto vuotaa öljyä. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Hieman ennen Puolan rajaa perässämme ajanut Marko soittaa ja kertoo autonsa hajonneen Marijampolėn kaupungin kohdalla. Autovanhuksen kytkin on pettänyt lopullisesti. Martin ja Joseph poimivat Markon autonsa kyytiin liettualaisen korjaamon pihalta, jonne hajonnut auto oli aikataulun takia pakko jättää. Marko laittoi autoonsa seurantalaitteen voidakseen seurata auton sijaintia. Matkaa jatketaan kolmen auton saattueessa.

21.20 Suwalki, Puola

Sosiaalisen median vuorovaikutuksen voima tulee esiin matkan aikana. Vapaaehtoisten verkostoituminen jatkoi laajenemistaan hurjaa vauhtia. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Saavumme vihdoin Puolaan ja päädymme varaamaan yösijan Suwalkin kaupungista. Pitkä ja hikinen ajomatka on ollut uuvuttava. Kaartaessamme auringon laskiessa hotellin pihaan on matkaa tehty Helsingistä laivamatkan päälle yhtäjaksoisesti 16 tuntia. Ajokilometrejä on päivän aikana kertynyt 718. Miehet koittavat hotellista tavoittaa liettualaista yhteyshenkilöä auttamaan hajonneen auton korjauksessa.

Keskiviikko 25.5

07.30 Suwalki

Seuraavana aamuna autosaattue lähtee liikkeelle ja suuntaa kohti Hrebennen raja-asemaa. Edessä on taas pitkä ajopäivä. Ajaessamme kohti Ljublinia Immanen kertoo, että autojen tietoja on pyydetty jo useita kertoja.

Ukrainan sekava tilanne heijastuu myös meidän matkaamme. Useampaan kertaan pyydetty ajoneuvojen lahjoituskirje ilmestyy salattuun viestiketjuun vasta nyt. Tähänkin kaavakkeeseen halutaan todella tarkat tiedot autojen omistajuuksista rekisteröintitietoineen.

Matkan varrella nähtiin myös hienoja maisemia. Auringonpaisteen lisäksi matkalle mahtui myös vesisateita. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

09.00 Krasne Folwarczne

Väsymys painaa kaikkia ja sininen automme savuttaa entistä enemmän. Autoissa on kuumuuden takia pakko pitää jatkuvaa läpivetoa, meteli on kova. Pysähdymme tankkaamaan autoja, jonka jälkeen amerikkalainen Joseph saa Ronilta punaisella maasturilla elämänsä ensimmäisen oppitunnin manuaalivaihteisella autolla ajamisesta.

15.00 Bystrzyca

Vapaaehtoiset halusivat henkilökohtaisesti varmistaa avun nopean perille pääsyn valitsemalleen joukko-osastolle ja laittoivat itsensä likoon. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Puolan Bystrzycan kohdalla autoamme ajava Immanen saa viestin Kiovassa olevalta avustusryhmän perustaneelta yhteyshenkilöltä. Viestissä annetaan lupa merkitä molemmat lahjoitettavat autot samaan lahjakirjeeseen. Toimin itse letkan ensimmäisen auton kartturina. Immaselle kilahtaa ryhmään viestejä kiihtyvään tahtiin. Autoistamme vaaditaan vielä edellisten lisäksi sähköisiä tulli-ilmoituksia.

– Selvitin Ukrainan suurlähetystöstä helpompaa tapaa lahjoittaa autoja Suomesta Ukrainaan. Suurlähetystö suositteli ajamaan autot Varsovaan ukrainalaisten vastaanottovarikolle, mutta tällöin emme olisi voineet varmistaa, mihin autot lopulta päätyvät. Ainoa tapa varmistaa lahjoitusten päätyminen haluamallemme joukko-osastolle, oli lähteä itse ajamaan, Immanen vakuuttaa.

Autot ja lisäkanisterit tankataan täyteen, ennen Ukrainan rajaa. Ukrainassa on rajoitettu polttoaineiden jakelua 20 litraan autoa kohden. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

17.00 Krasnystaw

Viestisovellukseen kilahtaa Kiovan alueturvajoukkojen komentajalta kirje. Käskykirjeen turvin saamme luvan käyttää humanitaarista kaistaa jonottamatta rajalla. Rajanylitykseen on sovittu tiukka aikaikkuna seuraavalle aamulle kello 9.

Vihdoin perillä Ukrainan rajan tuntumassa

Pieni Hrebennen kylä sijaitsee 20 kilometrin päässä rajanylityspaikalta. Asukkaita kylässä on hieman yli 200. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

18.15 Hrebenne

Hrebennen rajalla

Lahjoitettaville autoille pitää saada vielä lopulliset vientiluvat EU:sta Ukrainaan. Ajaessamme kohti raja-asemaa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneen maan loputun materiaalitarve iskee kasvoille. Katkeamaton rekkajono Ukrainan rajalle on 15 kilometriä pitkä.

Osa kuljettajista on joutunut odottamaan autoissaan rajan yli päästäkseen, jopa neljä vuorokautta. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Ruuhkaisella Ukrainan vastaisella rajalla tunnelma on jännittynyt. Rajapuomilla konepistoolein aseistautuneet rajavartijat käskevät meidät tiukasti takaisin istumaan autoihin, kun yritämme nousta kysymään vientilupia myöntävän toimiston sijaintia.

Pieni lupatoimisto löytyy lopulta 25 kilometrin päästä rajalta vanhan teollisuuskiinteistön sisäpihalta.

Illalla lupatoimistossa dokumenttien käsittelyssä kestää kaksi tuntia. Toimiston virkailija on selvästi liikuttunut saatuaan tietää matkamme tarkoituksesta. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Torstai 26.5

08.30 Puolan ja Ukrainan välisellä rajalla

Yövyttyämme lähellä rajaa sijaitsevassa hotellissa lähdemme aamulla ensitöiksemme tankkaamaan molempien maastureiden tankit täyteen. Viimeinen tapaaminen on sovittu rajalinjan Puolan puoleisen kaupan pihaan.

63- vuotias ukrainalaisamerikkalainen Juri on saapunut Brooklynistä saakka vapaaehtoiseksi auttamaan kotimaataan. Juri on odottanut Ukrainan puolella lähimpänä rajaa sijaitsevassa Rava-Ruskan kaupungissa saapumistamme kaksi vuorokautta. Hän ajaa Josephin kanssa maasturit Kiovaan. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Odottelun jälkeen paikalle ilmestyy värikäs hahmo. Värikkääseen paitaan sonnustautuneella miehellä on Ukrainan armeijan tunnus farkkuliivinsä selkämyksessä sekä tatuoituna hänen päähänsä. Rintamusta koristaa punainen kukkanen.

Siirrymme ruuhkaiselle rajavyöhykkeelle. Luovuttaessamme avaimia ja autoihin liittyviä dokumentteja kuljettajille, aseistautuneet rajavartijat käskevät kiiruhtamaan ja siirtymään nopeasti eteenpäin. Aidan vieressä kyyhöttää jalkaisin takaisin Ukrainaan pyrkivä äiti pienen poikansa kanssa. Vapaaehtoiset ottavat äidin ja pojan punaisen auton kyytiin.

Ukrainalainen Äiti oli huojentunut poikansa kanssa saamastaan kyydistä. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

09.15

Autot ylittävät rajavyöhykkeen. Matkaa Helsingistä Ukrainan rajalle kertyy lopulta 1286 kilometriä. Rajalta Joseph, Martin, Marko ja Juri ajoivat vielä 580 kilometrin matkan Kiovaan.

Kolmen vuorokauden kuluttua autojen luovutuksesta vapaaehtoisten salattuun viestiryhmään ilmestyy kuva Kiovasta virolaiselta avustusryhmän perustajalta.