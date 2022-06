Turun uuden konserttitalon akustikko Eckhard Kahle ymmärtää, miksi orkesteri haluaa vanhasta pois: "Osittainen katastrofi"

Turussa tarkoitus on luoda optimaaliset olosuhteet Turun filharmoniselle orkesterille ja heidän yleisölleen. Muiden pääsalissa mahdollisesti esiintyvien tarpeet tulevat perässä.

– Tarkoitus ei ole tehdä viittätoista eri asiaa, joista yksi on orkesterimusiikin esittäminen. Täällä halutaan parhaat työskentely- ja kuunteluolosuhteet orkesterimusiikille.

Suomessa Kahle on kiinnitetty Jyväskylä Sinfonian uuden konserttitilan akustisen muutostyön suunnitteluun.

Eckhard Kahlen tehtävä on toteuttaa pääsalin akustiikka, niin että sen soinnista nauttivat sekä yleisö että soittajat itse.

– Parhaan musiikillisen lopputuloksen saavuttaa vain jos muusikot saavat parhaat mahdolliset olosuhteet työhönsä. On siis tärkeää, mitä muusikot itse kuulevat soittaessaan lavalla.

TFO kaipaa uusia tiloja

Vuodesta 1952 TFO:n kotina toiminut Turun nykyinen konserttitalo on arkkitehti Risto-Veikko Luukkosen suunnittelema. Sen esiintymissali on Suomen ensimmäinen pääasiassa konserttitarkoituksiin rakennettu sali.

Esiintymislavaa ja salin akustiikkaa on kritisoitu niiden soveltumattomuudesta orkesterille. Ongelmia on myös lavan takana, missä puutetta on esimerkiksi harjoitustiloista soittajille.