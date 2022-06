Kauppajätti S-ryhmä sulkee yllättäen kymmenkunta ravintolaa kesäksi pääkaupunkiseudulla – taustalla ankara työvoimapula

Työntekijöitä siirtyi ravintoloista kauppaan töihin

Mara: Jopa 20 000 ravintola-alan ammattilaista vaihtanut alaa

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö Mara on arvioinut, että 10 000 - 20 000 ravintola-alan ammattilaista on ehtinyt vaihtaa alaa koronapandemian aikana. Toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan tämä johtuu sekä pandemiasta että kovista ravintolarajoituksista.

Uudellamaalla on koko Suomen mittakaavassa selvästi eniten uusia avoimia työpaikkoja: Uudenmaan osuus koko maan uusista avoimista työpaikoista on runsaat 35 prosenttia. Seuraavaksi suurin osuus on Pirkanmaalla, jonka osuus kaikista avoimista työpaikoista on lähes 13,7 prosenttia.