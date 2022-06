Runsaasta punkkikannasta ei tarvitse huolestua – säännöllinen syyni suojaa hyvin luontoretkellä

Punkeista on tullut jo runsaasti havaintoja kevään aikana . Havaintoja oli ilmoitettu alueittain eniten muun muassa Lounais- ja Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla sekä Keski- ja Itä-Suomessa toukokuun puoliväliin mennessä.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professori Ilari Sääksjärven mukaan punkkikausi on alkanut tänä vuonna normaalia myöhempään. Punkkien määrä näyttäisi olevan nyt kuitenkin normaalitasolla.

– Puutiaisilla (kannan kokoon) vaikuttavat tietysti ilmasto-olosuhteet. Kuinka paljon on kosteutta lähiympäristössä ja kasvillisuutta, jossa puutiaiset pystyvät väijymään isäntäeläimiä. Erilaisia tekijöitä on valtava määrä, Sääksjärvi kommentoi Yle Radio Suomen haastattelussa.

Punkit levittävät vaarallisia tauteja, bakteeriperäistä borrelioosia ja virusperäistä puutiaisaivotulehdusta. Jälkimmäistä vastaan on olemassa rokote, kun taas bakteerien aiheuttamia infektioita hoidetaan antibiooteilla.

Luonnossa liikkumista ei ole syytä välttää punkkien pelossa, Sääksjärvi painottaa. Asia on kuitenkin hyvä pitää mielessä.

Puutiaisrokotus on tärkeä varsinkin puutiaisaivotulehduksen riskialueilla. Tiedot esiintyvyydestä voi tarkistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta (siirryt toiseen palveluun) , Sääksjärvi muistuttaa. Borrelioosilta rokotus ei suojaa, minkä vuoksi punkkisyyni on tärkeää.

Karkotteiden toimivuudesta ei Sääksjärven mukaan ole kattavaa tutkimusnäyttöä. Merkillepantavaa on, että niitä laitetaan yleensä paljaalle iholle, kun taas puutiaiset tarttuvat kuitenkin vaatetukseen.

Kaikista punkkien ihmisille aiheuttamista haitoista huolimatta Sääksjärvi näkee myös punkeillakin olevan itseisarvoa. Luonnossa on lajeja, jotka hyötyvät osaltaan punkeista esimerkiksi käyttämällä niitä ravintona.

– Vaikka puutiainen on ihmisen kannalta haastava, kyllä kaikilla lajeilla on oma paikkansa luonnossa, joka on ihmisestä riippumaton.