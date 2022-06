Moni on saanut pääsiäiskortin vasta toukokuussa – tämänkin taustalla on komponenttipula

– Helsinki on ideaali paikka postin lajittelukeskukselle. Täällä on eniten ihmisiä ja yrityksiä, joilta sitä postia tulee, Reponen toteaa.

Sami Reponen on Postin postipalveluiden tuotannosta vastaava johtaja.

Perinteisen paperipostin lajittelua on automatisoitu ja keskitetty Postissa jo pidemmän aikaa.

Paperipostin tai niin sanotun postimerkkipostin kuljetus on Postin lakisääteinen tehtävä. Kaikesta postista tätä postimerkein varustettua paperipostia on enää vain noin 3,3 prosenttia. Kaikki muu, paketti- ja yritysposti ja niiden kuljetus, on kilpailutettu useille toimijoille Postin lisäksi.