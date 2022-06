Iisalmen Poroveden neljä vuodenaikaa hurmaa maailmalla – lyhytelokuva saanut jo useita palkintoja

Pekka Honkakosken Iisalmen Porovesi -lyhytelokuva on voittanut useita palkintoja elokuvafestivaaleilla. Sitä on esitetty muun muassa New Yorkissa, Pariisissa, Milanossa ja Singaporessa.

Pekka Honkakosken lyhytelokuvassa ajetaan autoilla Poroveden jäällä. Kuva: Pekka Honkakoski