Muuttolintujen pysähdyspaikkana tunnettu Sammalistonsuon kosteikko saa luontopolun

Riihimäen Sammalistonsuon kosteikolle on rakennettu luontopolku, jossa pääsee tutustumaan lintuharrastukseen, luonnonsuojeluun, metsästykseen, riistanhoitoon sekä vastuulliseen turvetuotantoon.

Luontopolun avajaisia vietetään keskiviikkona 8. kesäkuuta. Kaikille avoimessa tapahtumassa on mahdollista osallistua BirdLife Kanta-Häme järjestämille lintukierroksille. Lisäksi Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys esittelee alueen luontoa.

Sammalistonsuolla on ainutlaatuinen biodiversiteetti. Sen kosteikkoalue on linnustollisesti yksi Kanta-Hämeen arvokkaimmista alueista ja valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä lintujen levähdysalueista sisämaassa. Keväällä ja syksyllä kosteikkoalue on tuhansien muuttolintujen levähdys- ja ruokailupaikka.