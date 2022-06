Lavrovin Turkin-matkaan kohdistuu monia odotuksia – neuvotteluissa saattaa olla pelinappulana myös Suomen ja Ruotsin Nato-hanke

Matkan tärkeimmiksi aiheiksi on kerrottu Ukrainan jumissa oleva vientivilja ja Syyrian tilanne.

Lavrov on tervetullut Turkkiin

Turkissa Lavrovin on määrä tavata ainakin Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu .

Alarannan mukaan tavoitteena on saada aikaan neljän osapuolen neuvottelut, jotka mahdollistaisivat viljan liikuttelun Mustanmeren rannalta, Odessan satamasta. Neuvotteluihin osallistuisivat Turkin, Ukrainan ja Venäjän sekä YK:n edustajat.

Alaranta huomauttaa, että edellä kuvattu on Venäjän viestimä suunnitelma, ja että Ukraina todennäköisesti vaatii vielä lisää neuvotteluja tarkemmista ehdoista ja vakuuksista Turkilta.

Ukraina tuottaa tavallisesti viljaa sadoille miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa. Nyt sato on kärsinyt pahoin sodan takia. Lisäksi paljon vientiviljaa seisoo säilöissä.

Turkilla on myös omat intressinsä viljan vapauttamisessa, sillä Turkki haluaa päästä ostamaan viljaa. Maa on osin riippuvainen tuontiviljasta. Aiemmin Ukraina on syyttänyt Venäjää Ukrainan viljan varastamisesta ja sen viemisestä muun muassa Turkkiin.