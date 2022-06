Verottaja löysi epäilyttäviä osakekauppoja yhdeksän miljardin euron edestä – iskujoukko tutki verokikkailua osingoilla

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita on saatettu käyttää suurissa kansainvälisissä osinkoveropetoksissa. Petosepäilyt ovat löytyneet Suomen verohallinnon reilut kolme vuotta sitten aloittaneen iskujoukon erikoishankkeessa.

Verokikkailun mahdollistavia kuvioita on rakennettu käyttäen hyväksi pörssiyhtiöiden osakkeille maksettavia osinkoja.

Verohallinnon selvityksen mukaan vuosittain noin 700 miljoonaa osaketta olisi kaupattu sijoittajien välillä edestakaisin pelkästään osinkoverojen kiertämiseksi. Epäilyksenalaisten osakekauppojen arvo on ollut noin yhdeksän miljardia euroa vuodessa.

Nyt valmistunut selvitys koskee vuosia 2018–2020. Verohallinto on nyt aloittanut myös viime vuonna tehtyjen kauppojen penkomisen.

Veroja maksamatta kymmeniä miljoonia

– Nyt esiin nousseissa tapauksissa veroja on voitu jättää maksamatta noin 80 miljoonan euron edestä vuosittain, riskivastaava Katja Pussila Verohallinnosta sanoo MOT:lle.

Laittomaksi epäillyssä veronkierrossa on kaksi hyötyjätahoa: omia verojaan minimoivien omistajayritysten lisäksi kuviosta hyötyvät veronkiertopalveluita tarjoavat yritykset.

Verottaja arvioi, että kuviossa on Suomessakin mukana sellaisia yrityksiä, jotka toimivat vastaavalla tavalla myös muualla Euroopassa. Selvityksissä on löytynyt myös suomalaisia yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Verottaja on luovuttanut poliisille ensimmäiset kokoamansa tiedot epäilyttävästä osinkokikkailusta.

Käytännössä sijoittajat sopivat kuviosta etukäteen tekemällä niin kutsutun johdannaissopimuksen, joka lukitsee A:n B:lle maksaman hinnan osakepotista. Osinkokikkailussa osakekaupat tehdään tavallisesti suoraan sijoittajien välillä eikä pörssissä. Tavallisilla piensijoittajilla ei ole pääsyä näihin kauppoihin.

Verottaja rakensi tietokannan osakekaupoista

Verottaja ryhtyi selvittämään mahdollista osinkoveron kiertoa imuroimalla valtavan tietokannan Helsingin pörssissä tehdyistä osakekaupoista. Lisäksi verottajan iskuryhmä on koonnut tietoa pörssin ulkopuolella tehdyistä sijoittajien välisistä suorista osakekaupoista.

Verohallinto ei halua tutkinnallisista syistä yksilöidä tarkemmin, mistä kaikkialta ja miten se on kaupankäyntitietoja koonnut. Kaikkiaan dataa on kertynyt miljoonia rivejä.

– Kiinnostavaa on erityisesti se, että sellaisille tileille, joilla ei tapahdu mitään muuna aikana vuodesta, ilmestyy valtavat määrät osakkeita juuri, kun osinkoa ollaan maksamassa. Vastaavasti toisilta tileiltä katoaa osakkeita, riskivastaava Katja Pussila kertoo.

Arvo-osuustili on pankkitilin kaltainen tili, mutta rahan sijaan siellä säilytetään arvopapereita, yleensä osakkeita.

Kaikkiaan hankkeeseen on käytetty parikymmentä henkilötyövuotta.

Osakkeita kaupataan edestakaisin

Verottaja ei halua kertoa, minkä yritysten osakkeilla on eniten käyty epäilyksenalaista kauppaa. Pörssiyhtiöt eivät voi itse vaikuttaa siihen, mitä niiden osakkeilla markkinoilla tehdään. Joka tapauksessa epäiltyyn veronkiertoon käytetään niiden suuryhtiöiden osakkeita, joita ulkomaiset sijoittajat muutenkin omistavat paljon.

Ulkomaisten sijoittajien omistusosuus Helsingin pörssissä noteeratuista yrityksistä on osakkeiden markkina-arvolla mitattuna noin puolet. Ulkomaisten sijoittajien suosiossa ovat olleet esimerkiksi Nokian, UPM:n ja Sammon osakkeet.

Osakkeiden kauppaaminen lähellä osingonmaksupäivää ei ole laitonta. Itse asiassa kyseessä on yksi perinteinen taktiikka, jolla sijoittajat yrittävät tienata rahaa.

Ulkomaiset sijoittajat selviävät yleensä ilman osinkoveroa

Tähän on ensinnäkin syynä EU-oikeus, jonka mukaan jäsenmaiden on annettava muissa unionimaissa toimiville yrityksille samanlaiset veroedut kuin ne antavat omille yrityksilleen. Tämän periaatteen mukaisesti esimerkiksi ulkomaiset sijoitusrahastot eivät maksa Suomesta saatavista osingoista lainkaan veroa. Toisaalta eläkeyhtiöt ja henkivakuutusyhtiöt maksavat veroa saamistaan osingoista, mutta ne saavat tehdä osinkotuloistaan vastaavat verovähennykset kuin kotimaiset eläkeyhtiöt ja henkivakuutusyhtiöt.

Ulkomaille maksetaan miljardikaupalla osinkoja

Ulkomaisten sijoittajien verokohtelua on lisäksi kevennetty erityisten verosopimusten avulla. Suomi on tehnyt Britannian, Ranskan, Irlannin ja Arabiemiraattien kanssa kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan kaikki maasta toiseen maksettavat osingot ovat verovapaita.

Yhdysvaltojen, Espanjan ja Hollannin kanssa tehdyissä verosopimuksissa on eläkerahastoja koskeva pykälä, jonka nojalla edellytykset täyttävä eläkerahasto saa osingot verottomasti. Yhdysvalloille myönnetyn verovapauden piiriin kuuluu niin varakkaille yksityishenkilöille räätälöityjä rahastoja kuin esimerkiksi poliisien ja palomiesten eläkerahastojakin.

Verottajat jakavat tietoja osinkokikkailun torppaamiseksi

Verottajan selvitystyötä helpottaa niin kutsuttu Trace-menettely. Trace (Treaty Relief and Compliance Enhancement) on teollisuusmaiden järjestön OECD:n lanseeraama malli, joka valtuuttaa suomalaisia osakkeita säilyttävät kotimaiset ja ulkomaiset tilinhoitajapankit rekisteröitymään verohallinnon rekisteriin. Pankkien on myös selvitettävä todellinen osingonsaaja/osakkeenomistaja, ja ne ovat vastuussa siitä, että osingoista peritään oikeansuuruinen lähdevero.