Raskaan liikenteen sähköistyminen on alkanut – sähkökuorma-auton ohjaamossa voi lähes kuulla linnun laulun

Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen istahtaa ensimmäistä kertaa täyssähköisen kuorma-auton ohjaamoon. Hän on saapunut Kymiringin moottoriradalle Iittiin Scanian järjestämään asiakastilaisuuten. Päivä tarjoaa katsauksen sähköisiin kuorma-autoihin. Autoilla pääsee myös ajamaan.

Tahvanainen on liikkeellä tosimielellä, sillä Valiollakin mietitään kuumeisesti kustannustehokkaita ratkaisuja kuljetuksiin.

– Kyllä tämä on hyvin erilainen kokemus ja oikeastaan aika ainutlaatuinenkin. Tässä on ainakin työmukavuus kuljettajille positiivinen. Täällä kuulee melkein linnun laulun kopissa, Tahvanainen ihastelee auton hiljaisuutta.

Valion Petteri Tahvanainen on kiinnostunut sähkökuorma-autojen kustannuksista ja ominaisuuksista jakeluautokäytössä.

– Täyssähköisten kuorma-autojen rekisteröinnit ja hankintatuen käyttö on ollut vielä tänä vuonna perin vaatimatonta. Rekisterissä on 19 sähkökuorma-autoa. Tämä on todennäköisesti tyyntä myrskyn edellä.