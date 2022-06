Toimittajalta: Amikset ovat katkeria ylioppilaiden hehkuttamisesta – ja ammatilliset oppilaitokset tekevät kaikkensa, ettei tilanne parane

Oman tai läheisen nimen näkeminen julkisella valmistuneiden listalla on monille tärkeää. Esimerkiksi tämän kevään ylioppilaskoneemme avattiin yli 650 000 kertaa. Se on melkoinen määrä, sillä ylioppilaita valmistui noin 25 000. Lukiot pyytävät meitä lisäämään kurssisuorituksensa viime hetkellä kasaan saaneiden nimiä koneeseen vielä ylioppilasjuhlapäivän aattonakin.

Syy selvisi, kun toimittajamme soitti oppilaitokseen ja kysyi. Ainakin osalla ammatillisista oppilaitoksista on tietojärjestelmä, jossa opiskelija voi laittaa ruksin ruutuun, joka antaa luvan nimen julkaisuun tiedotusvälineissä. Aiemmin ruksi on ollut oletusarvoisesti valittuna, mutta jostain syystä se on nykyisin pois päältä. Opiskelijan siis pitäisi erikseen kirjautua järjestelmään ja antaa oppilaitokselle lupa kertoa tieto, joka on lain mukaan julkinen.