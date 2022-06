Jälleen urheilun suurtapahtuma Tampereelle – paikalle odotetaan saapuvan 7 500 urheilijaa

Kisoissa lajeina on 29 erityyppistä kesälajia, kuten esimerkiksi yleisurheilu, soutu ja golf. Kyseessä on aikuisurheilijoille suunnattu tapahtuma, jossa on mahdollisuus kilpailla suosikkilajeissa samalla tutustuen samaa lajia harrastaviin. Tarkoitus on myös innostaa ihmisiä kehittymään urheilussa.